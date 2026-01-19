Delitto di Garlasco Tizzoni attacca la difesa Stasi | ‘Accertamenti doverosi’ la controffensiva di De Rensis e Bocellari

Nel caso del delitto di Garlasco, si intensifica lo scontro tra le parti coinvolte. Tizzoni sottolinea l’importanza di accertamenti doverosi e si dice disponibile anche alla revisione del caso. La disputa tra la difesa di Stasi e gli avvocati De Rensis e Bocellari evidenzia come il procedimento giudiziario continui a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sul processo e sulle modalità di approfondimento delle indagini.

Tizzoni: "Pronti anche alla revisione". Nel nuovo capitolo del delitto di Garlasco, si accende lo scontro tra le parti legali. L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, che assiste i familiari di Chiara Poggi insieme a Francesco Compagna, replica duramente alle critiche mosse dalla difesa di Alberto Stasi sulle recenti attività di consulenza informatica disposte nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. « Qualsiasi accertamento su Alberto Stasi non solo è opportuno ma doveroso », afferma Tizzoni, ricordando che Andrea Sempio risulta indagato in concorso e che le verifiche si inseriscono in un contesto investigativo ancora aperto. Leggi anche: Garlasco, il giallo delle 7 impronte sul dispenser mai attribuite: la versione di De Rensis, avvocato di Stasi Leggi anche: Delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi ora punta sulla revisione del processo. Qual è la strategia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Delitto Garlasco, nuove perizie e repliche: legali di Stasi e famiglia Poggi di nuovo a confronto - Alberto Stasi e i legali della famiglia Poggi: nuove perizie informatiche, repliche ufficiali e tensioni sulla perizia dei file.

Delitto di Garlasco: la difesa di Stasi al lavoro su una nuova consulenza sul dna

Delitto di Garlasco, i legali di Alberto Stasi: "Il presunto dato sui file porno non è confermato ed è irrilevante. Faremo analisi anche sul pc Chiara, su questo utile incidente probatorio". #ANSA - facebook.com facebook

Nuova ricostruzione del delitto di #Garlasco a #ignotox X: aggressione iniziata in cucina e non all’ingresso. De Rensis: “Manca un filo logico” x.com

