Lo Stato delle Cose focus su Garlasco con Massimo Lovati e Antonio De Rensis

Stato delle Cose, con Massimo Lovati e Antonio De Rensis, analizza questioni di attualità e problemi sociali. Questa sera, lunedì 12 gennaio, riparte su Rai 3 con la seconda parte della stagione, condotta da Massimo Giletti. Il programma si concentra su approfondimenti puntuali e analisi obiettive, offrendo uno sguardo critico e informato sui temi di interesse pubblico.

Massimo Giletti riparte questa sera, lunedì 12 gennaio, con la seconda parte della stagione de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 12 gennaio 2026. In apertura, il conduttore dialogherà con il giornalista Michele Santoro sui principali fatti dal mondo e sulla politica di oggi. Nella puntata, nuova pagina sul caso David Rossi, il responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Il caso porta, dopo che il RIS ha stabilito che non si trattò di suicidio ma di omicidio, nel Nord Italia, dove si allunga l'ombra della 'ndrangheta.

Ospiti Massimo Giletti, conduttore de Lo Stato delle cose, e Elisabetta Cametti, scrittrice, questa sera #18dicembre a #CinqueMinuti. x.com

