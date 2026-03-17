Garlasco Antonio De Rensis replica e provoca Gianluigi Nuzzi e Bruzzone | Mi registro a mia insaputa

Antonio De Rensis si presenta come protagonista di una nuova puntata di Massimo Giletti, dove ha dichiarato di essersi registrato senza il suo consenso. Durante l’intervento, ha rivolto alcune provocazioni a Roberta Bruzzone e Gianluigi Nuzzi, alimentando così un confronto diretto tra le parti coinvolte. La vicenda si svolge nel contesto di un dibattito più ampio che coinvolge i protagonisti in questione.

“Ho iniziato a registrarmi contro il mio consenso perché mi dicono che la notte, quando dormo, faccio sempre due nomi”, così Antonio De Rensis lancia la sua provocazione dallo studio de Lo Stato delle Cose. Il fronte delle nuove indagini sul delitto di Garlasco è, appunto, una trincea in cui gli attori non sono soltanto le parti coinvolte, ma talvolta anche i conduttori e gli esperti. “Quei nomi sono Gianni e Luigi“, dice l’avvocato di Alberto Stasi, con un chiaro riferimento al conduttore Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado in relazione ai misteriosi audio di cui ultimamente sta parlando la criminologa Roberta Bruzzone. La provocazione di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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