G7 finanze-energia Giorgetti | serve risposta politica rapida

Durante la riunione del G7 finanze-energia, il ministro dell’Economia ha dichiarato che di fronte allo shock energetico provocato dalla guerra in Medio Oriente è necessaria una risposta politica rapida, coordinata e proporzionata. La discussione si è concentrata sulle misure da adottare per affrontare le ripercussioni sul mercato energetico internazionale.

Contro lo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente serve “una rapida, coordinata e proporzionata risposta politica” Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alla riunione del G7 finanze-energia. Giorgetti, che ha invitato a tenere “ben presenti gli insegnamenti del 2022-23” con l’attacco russo all’Ucraina, ha definito il caro-energia “un problema critico per le industrie energivore che rappresentano il 20% della manifatturiera italiana”. “Le misure energetiche per contrastare l’aumento indiscriminato dei prezzi – ha detto – devono essere mirate, temporanee e basate su un approccio condiviso”, per questo “sono d’accordo con Christine Lagarde, dobbiamo trovare un giusto mix tra politica monetaria e fiscale”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - G7 finanze-energia, Giorgetti: “serve risposta politica rapida” Aggiornamenti e notizie su G7 finanze energia Giorgetti serve... Energia, ministri Finanze al G7: “pronti a svincolare le scorte”“Continueremo a monitorare attentamente la situazione e gli sviluppi nei mercati energetici e ci incontreremo quando necessario per scambiare... L’appello di Giorgetti al G7: necessaria una risposta immediata alla crisi energeticaABBONATI A DAYITALIANEWS Il caro energia pesa sulla manifattura italiana Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato un chiaro appello... Giorgetti, il monito sulle mosse della Bce: «Aumentare i tassi non serve contro il caro-energia». E ricorda la lezione della guerra in UcrainaLa guerra in Iran fa esplodere i prezzi di petrolio e gas, minacciando una nuova crisi energetica dopo quella del 2022 causata dal ricatto russo sul...