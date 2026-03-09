Durante il vertice del G7, i ministri delle Finanze hanno dichiarato la disponibilità a svincolare le scorte di energia, sottolineando l’intenzione di monitorare attentamente le dinamiche del mercato. Hanno aggiunto che si riuniranno quando sarà opportuno per condividere aggiornamenti e coordinare le azioni con i partner internazionali. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di intervento è stato fornito.

“Continueremo a monitorare attentamente la situazione e gli sviluppi nei mercati energetici e ci incontreremo quando necessario per scambiare informazioni e coordinarci all’interno del G7 e con i partner internazionali. Siamo pronti ad adottare le misure necessarie, anche per sostenere l’approvvigionamento energetico globale, come lo svincolo delle scorte”. Lo afferma il comunicato dei ministri delle Finanze del G7, dopo l’incontro con i presidenti del Fondo monetario internazionale, della Banca Mondiale, dell’Ocse e dell’Aie per discutere del conflitto in Medio Oriente, del suo impatto sulla stabilità regionale e sulle condizioni economiche globali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Energia, ministri Finanze al G7: “pronti a svincolare le scorte”

