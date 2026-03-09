Giorgetti il monito sulle mosse della Bce | Aumentare i tassi non serve contro il caro-energia E ricorda la lezione della guerra in Ucraina

Il ministro dell’Economia ha commentato le recenti decisioni della Bce, affermando che aumentare i tassi non sarebbe efficace per contrastare il caro-energia. Ha inoltre ricordato la lezione appresa durante la guerra in Ucraina, sottolineando che una stretta monetaria potrebbe avere conseguenze negative. La discussione si concentra sulle politiche finanziarie e sulla loro influenza sui prezzi energetici.

La guerra in Iran fa esplodere i prezzi di petrolio e gas, minacciando una nuova crisi energetica dopo quella del 2022 causata dal ricatto russo sul gas. E il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, teme che la reazione delle banche centrali sia la stessa di quattro anni fa: aumentare i tassi per placare l'inflazione generata dal boom dei costi dell'energia. «Non dimentichiamo la lezione della guerra contro l'Ucraina», si legge in un post del ministero delle Finanze sui social. «Il rischio economico è di nuovo la fiammata provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia e sarebbe grave pensare che la soluzione possa passare per una stretta monetaria», avverte Giorgetti.