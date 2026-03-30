L’appello di Giorgetti al G7 | necessaria una risposta immediata alla crisi energetica
Il ministro dell’Economia ha rivolto un appello ai paesi del G7, chiedendo una risposta tempestiva alla crisi energetica che sta colpendo la manifattura italiana. La situazione si accentua a causa dell’aumento dei costi dell’energia, con ripercussioni dirette sulle imprese nazionali. La richiesta è quella di adottare misure concrete per affrontare le difficoltà generate dall’attuale emergenza.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caro energia pesa sulla manifattura italiana. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato un chiaro appello durante il vertice G7 su finanze ed energia: di fronte allo shock energetico legato alla guerra in Medio Oriente, è indispensabile una risposta politica rapida, coordinata e proporzionata. Giorgetti ha sottolineato come l’attuale aumento dei costi energetici rappresenti una criticità rilevante per le industrie ad alto consumo di energia, che costituiscono circa il 20% dell’intero comparto manifatturiero italiano. Le lezioni del passato e la necessità di agire insieme. Nel suo intervento, il ministro ha invitato a non dimenticare quanto accaduto negli anni 2022-2023, durante la crisi energetica innescata dal conflitto tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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