Il ministro dell’Economia ha rivolto un appello ai paesi del G7, chiedendo una risposta tempestiva alla crisi energetica che sta colpendo la manifattura italiana. La situazione si accentua a causa dell’aumento dei costi dell’energia, con ripercussioni dirette sulle imprese nazionali. La richiesta è quella di adottare misure concrete per affrontare le difficoltà generate dall’attuale emergenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caro energia pesa sulla manifattura italiana. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato un chiaro appello durante il vertice G7 su finanze ed energia: di fronte allo shock energetico legato alla guerra in Medio Oriente, è indispensabile una risposta politica rapida, coordinata e proporzionata. Giorgetti ha sottolineato come l’attuale aumento dei costi energetici rappresenti una criticità rilevante per le industrie ad alto consumo di energia, che costituiscono circa il 20% dell’intero comparto manifatturiero italiano. Le lezioni del passato e la necessità di agire insieme. Nel suo intervento, il ministro ha invitato a non dimenticare quanto accaduto negli anni 2022-2023, durante la crisi energetica innescata dal conflitto tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’appello di Giorgetti al G7: necessaria una risposta immediata alla crisi energetica

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