Furto alla Magnani Rocca è caccia ai quattro ladri | al lavoro su tracce e video

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, una banda di almeno quattro ladri incappucciati ha fatto irruzione alla Fondazione Magnani Rocca, sottraendo tre opere di grande valore. Le autorità stanno lavorando sull’analisi delle telecamere di sicurezza e delle tracce lasciate sul luogo del furto per identificare i responsabili. La scoperta del furto ha provocato una forte reazione nel territorio.

Banda di professionisti in azione nella notte: bottino da oltre 9 milioni. Il sindaco Dall'Orto: "Colpita l’identità della nostra comunità" Un’azione fulminea, durata meno di tre minuti secondo la Fondazione, e ripresa in parte dalle telecamere di videosorveglianza. I malviventi si sarebbero introdotti nella proprietà segando le sbarre di un cancello e forzando un portone d’ingresso, per poi dirigersi con precisione verso la sala dei francesi. Qui hanno prelevato “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir, valutato circa 6 milioni di euro, “Natura morta con ciliegie” di Paul Cézanne e “L’odalisca sulla terrazza” di Henri Matisse, per un valore complessivo superiore ai 9 milioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Furto alla Magnani Rocca, è caccia ai quattro ladri: al lavoro su tracce e video Articoli correlati Leggi anche: Furto alla Magnani Rocca: quanto valeva il bottino Leggi anche: Tentato furto alla "Torrefazione Santa Cruz": è caccia ai tre ladri Tre minuti per sparire: la dinamica del furto alla Fondazione Magnani Rocca di TraversetoloFurto lampo alla Fondazione Magnani Rocca: in meno di tre minuti quattro uomini incappucciati hanno rubato tre opere di Pierre-Auguste Renoir, Paul...