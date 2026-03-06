Tentato furto alla Torrefazione Santa Cruz | è caccia ai tre ladri

Ieri sera intorno alle 21.40, tre persone hanno tentato di svaligiare la Torrefazione Santa Cruz in via Irno a Pontecagnano Faiano. Durante l'episodio, i ladri hanno cercato di entrare nel locale senza riuscirci. La scena è stata notata da alcuni testimoni, che hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Sono in corso le ricerche per individuare i tre sospetti.

Tentato furto, intorno alle 21.40 di ieri sera, ai danni della Torrefazione Santa Cruz, in via Irno a Pontecagnano Faiano. Il colpo non è andato a segno grazie al sistema di sicurezza dell'azienda che ha fatto scattare l'allarme, mettendo in fuga i malviventi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i titolari, allertati dal sistema di videosorveglianza. Quando sono arrivati sul posto, i tre ladri – con volto coperto – si trovavano ancora all'interno dello stabilimento e sono scappati passando nuovamente dal tetto, lo stesso varco utilizzato per introdursi nei locali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.