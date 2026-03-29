Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, una banda di professionisti ha effettuato un furto alla Fondazione Magnani Rocca, portando via tre opere di artisti famosi. Il valore complessivo stimato delle opere rubate si aggira intorno ai 9 milioni di euro, considerando sia il valore economico che quello culturale. La scena del colpo si è svolta senza che fosse rilevato alcun segnale di allarme.

Un colpo da 9 milioni di euro. È questo il valore – economico e culturale – del clamoroso furto avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca, dove una banda di professionisti ha portato via tre opere di assoluto rilievo firmate Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse. I ladri hanno agito con precisione militare: ingresso forzato, volto coperto e meno di tre minuti per completare l’operazione. Un’azione definita dagli stessi responsabili della Fondazione come “strutturata e organizzata”, con una chiara suddivisione dei ruoli. Determinante l’attivazione dei sistemi di sicurezza e il rapido intervento di vigilanza e carabinieri, che ha impedito conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Furto alla Magnani Rocca: quanto valeva il bottino

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