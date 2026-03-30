Tre minuti per sparire | la dinamica del furto alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo
Un furto avvenuto in meno di tre minuti alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo ha visto quattro uomini incappucciati entrare dal retro della sede, sottraendo tre opere di artisti noti come Renoir, Cézanne e Matisse. La rapida azione ha permesso loro di eludere i sistemi di sicurezza e di portare via le opere senza essere fermati. Le autorità stanno indagando sull’episodio.
Furto lampo alla Fondazione Magnani Rocca: in meno di tre minuti quattro uomini incappucciati hanno rubato tre opere di Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse, entrando dal retro e colpendo con precisione. Sul caso lavorano i carabinieri di Parma insieme al nucleo specializzato nella tutela del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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