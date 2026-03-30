Tre minuti per sparire | la dinamica del furto alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo

Un furto avvenuto in meno di tre minuti alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo ha visto quattro uomini incappucciati entrare dal retro della sede, sottraendo tre opere di artisti noti come Renoir, Cézanne e Matisse. La rapida azione ha permesso loro di eludere i sistemi di sicurezza e di portare via le opere senza essere fermati. Le autorità stanno indagando sull’episodio.