Frana a Silvi la vicesindaca | Tutto è crollato in 24 ore mai successo in Abruzzo Danni per milioni di euro
A Silvi si è verificata una frana improvvisa che ha coinvolto un'area vasta, causando danni stimati in milioni di euro. La frana si è sviluppata in un arco di 24 ore, un evento raro in regione. Dopo il crollo, le operazioni di monitoraggio continuano e il fronte resta stabile, anche se le piogge previste potrebbero provocare ulteriori smottamenti.
A Silvi la frana improvvisa dopo mesi di monitoraggio, ora il fronte sembra essersi fermato, ma le piogge potrebbero provocare nuovi smottamenti. A Fanpage.it la vicesindaca spiega: "Siamo preoccupati per il maltempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tutti gli aggiornamenti su Frana a Silvi la vicesindaca 8220 Tutto...
Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: “Ho passato anni difficili, è andato tutto storto”Phil Collins racconta questi anni di problemi di salute: l'ex Genesis ha bisogno di assistenza 24 ore al giorno, ma spiega che le sue condizioni sono...
Cervo in Abruzzo: 24 milioni di danni, serve piano urgenteLa presenza del cervo in Abruzzo ha raggiunto livelli critici, con danni alle colture e incidenti stradali in crescita costante.
La frana a Silvi, “la Niscemi d’Abruzzo”. Sensori per prevenire altri crolliNelle prossime ore, lungo il versante superiore della frana che ha sconvolto il borgo di Silvi Alta, nel Teramano, verranno posizionati sensori di...