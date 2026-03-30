Frana a Silvi la vicesindaca | Tutto è crollato in 24 ore mai successo in Abruzzo Danni per milioni di euro

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Silvi si è verificata una frana improvvisa che ha coinvolto un'area vasta, causando danni stimati in milioni di euro. La frana si è sviluppata in un arco di 24 ore, un evento raro in regione. Dopo il crollo, le operazioni di monitoraggio continuano e il fronte resta stabile, anche se le piogge previste potrebbero provocare ulteriori smottamenti.

A Silvi la frana improvvisa dopo mesi di monitoraggio, ora il fronte sembra essersi fermato, ma le piogge potrebbero provocare nuovi smottamenti. A Fanpage.it la vicesindaca spiega: "Siamo preoccupati per il maltempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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