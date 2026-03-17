Cervo in Abruzzo | 24 milioni di danni serve piano urgente

In Abruzzo, la presenza dei cervi ha causato danni alle colture agricole e un aumento degli incidenti stradali. Si stima che i danni complessivi abbiano raggiunto i 24 milioni di euro, evidenziando la necessità di un intervento urgente. Le autorità stanno valutando misure per contenere la proliferazione di questi animali e ridurre i rischi per cittadini e agricoltori.

La presenza del cervo in Abruzzo ha raggiunto livelli critici, con danni alle colture e incidenti stradali in crescita costante. CIA e Confagricoltura chiedono interventi immediati per proteggere l’agricoltura e la sicurezza dei cittadini. I dati raccolti tra il 2021 e il 2024 indicano un impatto economico rilevante a livello nazionale, con perdite che si estendono anche al territorio abruzzese. L’ISPRA propone una collaborazione strutturata tra Regioni, Province autonome e Parchi nazionali per gestire il fenomeno attraverso una banca dati unificata. Danni economici e rischi per la sicurezza pubblica. Nel solo anno 2024, i danni complessivi in Italia ammontano a circa 24 milioni di euro per le colture agricole, oltre a 2,8 milioni per le predazioni e 19,5 milioni legati agli incidenti stradali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervo in Abruzzo: 24 milioni di danni, serve piano urgente Articoli correlati Calabria colpita: Alluvioni e danni al patrimonio, piano urgenteMaltempo in Calabria: Caruso sollecita un piano straordinario per la sicurezza del territorio Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha intensificato i... Piano smaltimento liste d'attesa: "Disparità contrattuali e fuga di medici, serve tavolo urgente”Gianluca Facecchia, segretario generale della Uil Fpl Brindisi, in una nota indirizzata ai vertici della Regione Puglia e della Asl Br, richiede un... Tutto quello che riguarda Cervo in Abruzzo 24 milioni di danni... Il cervo in Abruzzo: operazione veritàIn Abruzzo la presenza del cervo sta assumendo dimensioni sempre più critiche, con conseguenze che non riguardano più soltanto l'agricoltura ... laquilablog.it Emergenza cervo in Abruzzo: a confronto scienza, parchi e istituzioniL'AQUILA - Crescono i danni alle colture e gli incidenti stradali causati dagli ungulati, Cia e Confagricoltura chiedono interventi urgenti per agricoltura e sicurezza. In Abruzzo la presenza del cerv ... ekuonews.it