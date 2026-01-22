Phil Collins vive con un'infermiera 24 ore su 24 | Ho passato anni difficili è andato tutto storto

Phil Collins condivide la sua esperienza di vivere sotto assistenza 24 ore al giorno a causa di problemi di salute. L'ex membro dei Genesis ha affrontato anni difficili, ma afferma che le sue condizioni sono in miglioramento. In questa testimonianza, riflette sul percorso personale e sulle sfide affrontate, offrendo uno sguardo sincero sulla sua situazione attuale.

Phil Collins racconta questi anni di problemi di salute: l'ex Genesis ha bisogno di assistenza 24 ore al giorno, ma spiega che le sue condizioni sono migliorate.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “Chi non ha figli è in vacanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ho pregato Dio per diventare madre, ma un po’ invidio chi non ha bambini”: lo sfogo di una mamma su TikTok scatena il dibattito

Leggi anche: Ilaria Borgato trovata morta in strada a Padova a 24 anni, disposta l’autopsia. Il papà: “Abbiamo chiesto aiuto”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: SHEL SHAPIRO AL TEATRO DEI MARSI VENERDÌ 16 GENNAIO.

Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: Ho passato anni difficili, è andato tutto stortoPhil Collins racconta questi anni di problemi di salute: l'ex Genesis ha bisogno di assistenza 24 ore al giorno, ma spiega che le sue condizioni sono migliorate ... fanpage.it

Phil Collins sta meglio: Non ho perso del tutto la speranza di poter tornare alla musicaPhil Collins torna a parlare della sua vita e della sua carriera in una nuova puntata di un podcast della BBC dal titolo Eras: Phil Collins condotto da Zoe Ball. Le sue canzoni sono profondamente i ... virginradio.it

Phil Collins e i problemi di salute: è andato tutto storto. Ho un'infermiera 24 ore su 24. Ma vorrei tornare a fare musica x.com

PHIL COLLINS E GLI ANNI DIFFICILI: "ORA POTREI TORNARE IN STUDIO" In una nuova intervista, l’ex Genesis condivide aggiornamenti sul suo stato di salute Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756546/phil-collins-stato-salute-nuova-intervista-bbc-seg facebook