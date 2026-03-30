Frana a Santo Stefano di Camastra intervento di Anas che manterrà chiusa la statale

Una frana si è verificata al km 148,800 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula” a Santo Stefano di Camastra. Il personale di Anas sta intervenendo sul posto, e la strada rimarrà chiusa fino a nuove comunicazioni. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o danni ad altre strutture nelle vicinanze.

Il personale Anas è al lavoro incessantemente per fronteggiare l’emergenza frana avvenuta al km 148,800 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, a Santo Stefano di Camastra, nel messinese. Le difficoltà maggiori, in questo frangente, sono legate al perdurare delle condizioni metereologiche avverse che favoriscono il rovescio di nuovo materiale franoso sul tratto interessato dalla chiusura. Il costone da cui proviene tutto il materiale è di proprietà terzi. Nei prossimi giorni è previsto un considerevole peggioramento del meteo con presenza di forti precipitazioni. Per tali ragioni Anas manterrà chiusa la strada fino al terminare dell’emergenza maltempo con percorso alternativo segnalato in loco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Frana a Santo Stefano di Camastra, intervento di Anas che manterrà chiusa la statale Contenuti e approfondimenti su Santo Stefano di Ceramica artistica siciliana, Santo Stefano di Camastra presente al confronto tra i comuniGli amministratori dell'ente nebroideo hanno preso parte ad un incontro con i rappresentanti di altre realtà riconosciute dal Ministero dello... Manutenzione dell'asfalto autostradale, A20 chiusa tra S. Stefano di Camastra S. Agata MilitelloIl Consorzio Autostrade annuncia interventi urgenti e indifferibili di manutenzione alla pavimentazione dell'A20 Messina- Palermo. Dissesto idrogeologico, in gara i lavori di consolidamento di contrada Carcarella a Santo Stefano di CamastraUn intervento per consolidare il centro abitato e il sistema viario di contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina.