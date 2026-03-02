Ceramica artistica siciliana Santo Stefano di Camastra presente al confronto tra i comuni

A Santo Stefano di Camastra si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dei comuni della ceramica siciliana, che ha visto la partecipazione di amministratori locali e operatori del settore. Durante l’evento sono state discusse le principali criticità che riguardano questa tradizione artigianale. Si sono inoltre condivise le iniziative in corso per promuovere e sostenere l’attività ceramica nella regione.

Gli amministratori dell'ente nebroideo hanno preso parte ad un incontro con i rappresentanti di altre realtà riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico come di affermata tradizione nel settore L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione dell'artigianato artistico siciliano, volto a rafforzarne la competitività e a promuoverne l'eccellenza sui mercati nazionali e internazionali.