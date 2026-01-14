Manutenzione dell' asfalto autostradale A20 chiusa tra S Stefano di Camastra S Agata Militello
Il Consorzio Autostrade informa che, per motivi di sicurezza, l'A20 tra S. Stefano di Camastra e S. Agata Militello sarà temporaneamente chiusa per interventi di manutenzione sulla pavimentazione. L’intervento, urgente e necessario, garantirà il ripristino delle condizioni ottimali della strada. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle modalità di riapertura.
Il Consorzio Autostrade annuncia interventi urgenti e indifferibili di manutenzione alla pavimentazione dell'A20 Messina- Palermo. Da oggi, 14 gennaio, in programma lavori tra il km 112+380 e il km 115+400, in prossimità negli scambi di carreggiata del doppio senso di circolazione del viadotto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
