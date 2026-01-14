Manutenzione dell' asfalto autostradale A20 chiusa tra S Stefano di Camastra S Agata Militello

Il Consorzio Autostrade informa che, per motivi di sicurezza, l'A20 tra S. Stefano di Camastra e S. Agata Militello sarà temporaneamente chiusa per interventi di manutenzione sulla pavimentazione. L’intervento, urgente e necessario, garantirà il ripristino delle condizioni ottimali della strada. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle modalità di riapertura.

Mancano contributi statali per fare lavori di manutenzione. La minoranza: «Più cave e camion, ma non ci sono i soldi per l’asfalto» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.