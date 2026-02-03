Dissesto idrogeologico in gara i lavori di consolidamento di contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra

Inizia il cantiere per mettere in sicurezza contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra. I lavori di consolidamento sono stati avviati per rafforzare il centro abitato e migliorare le strade della zona. L’obiettivo è ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico e tutelare le case e le persone che vivono lì. La gara è stata conclusa e ora si passa alla fase operativa.

Un intervento per consolidare il centro abitato e il sistema viario di contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina. È quello previsto dal bando pubblicato dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana.

