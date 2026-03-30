Fondi Amatrice spariti? La verità sui 33 milioni donati ai terremotati

Circola un’immagine che sostiene che i 33 milioni di euro destinati ai terremotati di Amatrice siano scomparsi. La cifra rappresenta una parte significativa delle donazioni raccolte per la ricostruzione, ma non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle modalità di gestione di questi fondi. La questione ha suscitato interrogativi tra i cittadini e sui social media.

Circola un’immagine secondo cui i 33 milioni di euro destinati ai terremotati di Amatrice sarebbero spariti nel nulla. Il riferimento è alla raccolta fondi tramite sms solidali avviata dopo il terremoto del Centro Italia del 2016. Si tratta di una narrazione fuorviante: i fondi non sono svaniti, ma sono stati contabilizzati e assegnati alle Regioni. Per chi ha fretta. I soldi non sono spariti.. Sono stati raccolti quasi 35 milioni di euro.. I fondi sono stati ripartiti tra le Regioni e destinati a progetti.. Le polemiche riguardavano ritardi, non una scomparsa del denaro.. La narrazione diffusa online. Il contenuto falso viene condiviso attraverso il seguente testo: «CERCASI 33 milioni di euro donati ai terremotati di Amatrice spariti nel nulla». 🔗 Leggi su Open.online

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