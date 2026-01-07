Commozione ai funerali di Libera Icario mamma di 33 anni morta dopo il parto Donati gli organi

Oggi si sono svolti i funerali di Libera Icario a Scafati, nel Salernitano. La donna, 33 anni, è deceduta tre giorni dopo il parto. Durante l’evento, sono stati ricordati la sua vita e il suo percorso. È stata anche annunciata la donazione degli organi, un gesto di grande generosità in un momento di dolore.

Tragedia post-parto a Scafati: Libera muore a 33 anni dopo aver dato alla luce la sua bambina - Profondo dolore a Scafati per la scomparsa di Libera Icario, 33enne originaria di Pompei, morta lunedì dopo aver dato alla luce la sua bambina. ilvescovado.it

Scafati in lutto: oggi i funerali di Libera Icario, morta a 33 anni dopo il parto - Si terranno oggi, mercoledì 7 gennaio alle ore 12, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Scafati, i funerali di Libera Icario, la giovane donna di 33 anni deceduta pochi giorni dopo aver dato all ... agro24.it

Villasimius, dolore e commozione per la morte di Alessandro Zizzaro. Oggi i funerali x.com

MONTEFIASCONE - Una basilica di San Flaviano colma di dolore e partecipazione ha accolto, nel pomeriggio di oggi, i funerali di Salvatore Colonna, il giovane di 27 anni tragicamente scomparso il 31 dicembre nei pressi del lago di Bolsena. #commozione # - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.