Fondi Ue Interreg Italia-Malta chiude in anticipo | 33 progetti per quasi 48 milioni di euro

Il Programma Interreg Italia-Malta 2014-2020 si conclude anticipatamente, con la Regione Siciliana che ha trasmesso alla Commissione europea la certificazione finale con due mesi di anticipo. Sono stati realizzati 33 progetti per un valore complessivo di circa 48 milioni di euro, dimostrando un’efficace gestione delle risorse europee e un efficace utilizzo del finanziamento comunitario per promuovere collaborazioni tra Italia e Malta.

