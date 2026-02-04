La Calabria riceve 33 milioni di euro per far fronte all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia. Il governo ha deciso di mettere a disposizione questa somma per aiutare le zone più colpite. Oltre ai fondi, vengono rafforzati anche i poteri delle autorità locali per gestire meglio l’emergenza. La situazione resta critica, ma questa mossa mira a sostenere subito la regione.

La Calabria riceve un primo stanziamento di 33 milioni di euro per far fronte agli effetti dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia. L’annuncio è arrivato con l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile, che ha ufficializzato le misure straordinarie per l’emergenza in atto. Il provvedimento riguarda in particolare la Calabria, ma coinvolge anche Sicilia e Sardegna, tutte colpite da fenomeni meteo estremi che hanno causato danni diffusi alle infrastrutture, ai servizi pubblici e al tessuto economico locale. Tra i Comuni più colpiti, sono stati individuati 119 centri calabresi dove saranno attivati interventi immediati per ripristinare la viabilità, l’energia elettrica, l’acqua potabile e i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fondi straordinari per la Calabria: 33 milioni e poteri rafforzati per affrontare il maltempo

Il maltempo in Calabria continua a creare problemi.

Il bergamotto di Reggio Calabria, riconosciuto come Igp, è al centro di una campagna di raccolta fondi.

