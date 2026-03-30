A Firenze, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni del Marocco dopo averlo sorpreso mentre vendeva hashish in via Vittorio Emanuele II. L'operazione si è svolta durante un controllo antidroga nella zona di Rifredi. L'uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

FIRENZE – Un 28enne del Marocco, sorpreso a cedere hashish in via Vittorio Emanuele II, a Firenze, è stato arrestato dai carabinieri. E’ successo ieri, domenica 29 marzo 2026, durante un servizio di controllo antidroga. I militari hanno individuato lo spacciatore mentre cedeva circa 12 grammi di hashish a un connazionale in cambio di 20 euro e lo hanno bloccato. L’acquirente è stato identificato e poi segnalato alla prefettura come assuntore. Invece la posizione del pusher si è ulteriormente aggravata durante la perquisizione personale. Nelle tasche del 28enne sono state infatti rinvenute altre dosi della stessa sostanza, per un peso totale di circa 14 grammi, portando il sequestro complessivo a oltre 25 grammi di droga. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, controlli antidroga: spaccia hashish a Rifredi, arrestato 28enne

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