Firenze controlli antidroga | arrestato pusher in via de’ Benci sequestrati oltre 40 grammi di hashish
La polizia ha arrestato un pusher in via de’ Benci durante un controllo antidroga. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato circa 40 grammi di hashish e altre dosi della stessa sostanza. Sotto sequestro anche una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, considerata il ricavato dello spaccio.
FIRENZE – Durante i controlli antidroga nel centro storico di Firenze i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo e sequestrato sostanze stupefacenti e contanti. I militari hanno fermato in via de’ Benci un trentacinquenne di nazionalità tunisina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, inducendo i carabinieri ad approfondire il controllo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 40 grammi di hashish, ulteriori dosi della stessa sostanza e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondimenti su Firenze ControlliAntidroga
Pietradefusi: arrestato pusher 21enne con oltre 70 grammi di hashish
Spaccio, tre pusher in manette: sequestrati 180 grammi di hashish e 27 grammi di coca
Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, a Treviolo, Scanzorosciate e Gazzaniga, sono stati eseguiti tre arresti per droga.
Ultime notizie su Firenze ControlliAntidroga
Argomenti discussi: Controlli antidroga sul territorio, un arresto e tre denunciati per spaccio e detenzione di stupefacenti; Controlli straordinari a Firenze e provincia: un arresto e tre denunce per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; Controlli dei carabinieri, 4 arresti in pochi giorni; Narcos colombiani, il chimico, le microspie: così è stata scoperta la fabbrica di cocaina. Le immagini del laboratorio segreto.
Firenze, controlli antidroga: arrestato pusher in via de’ Benci, sequestrati oltre 40 grammi di hashishLa perquisizione ha permesso di rinvenire circa 40 grammi di hashish, ulteriori dosi della stessa sostanza e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta compatibile con l'attività di ... firenzepost.it
Controlli straordinari a Firenze e provincia: un arresto e tre denunce per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccioA Empoli, invece, il personale del Commissariato insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha eseguito controlli presso la stazione ferroviaria e il centro cittadino. All’esito delle ... 055firenze.it
Sono stati oltre 72mila nel 2025 i controlli effettuati in Toscana dai carabinieri forestali. Il dato sui risultati operativi è stato presentato oggi a Firenze dalla comandante Cinzia Gagliardi. Antonella Morelli facebook
Controlli nei locali pubblici. Firenze. Cambiare musica, in sicurezza aduc.it/articolo/contr… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.