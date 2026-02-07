Firenze controlli antidroga | arrestato pusher in via de’ Benci sequestrati oltre 40 grammi di hashish

La polizia ha arrestato un pusher in via de’ Benci durante un controllo antidroga. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato circa 40 grammi di hashish e altre dosi della stessa sostanza. Sotto sequestro anche una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, considerata il ricavato dello spaccio.

FIRENZE – Durante i controlli antidroga nel centro storico di Firenze i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo e sequestrato sostanze stupefacenti e contanti. I militari hanno fermato in via de’ Benci un trentacinquenne di nazionalità tunisina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, inducendo i carabinieri ad approfondire il controllo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 40 grammi di hashish, ulteriori dosi della stessa sostanza e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

