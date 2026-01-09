Firenze controlli antidroga alle Cascine | arrestato 35enne all’ippodromo Le Mulina

Da firenzepost.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, durante controlli antidroga alle Cascine, un uomo di 35 anni è stato arrestato all’ippodromo Le Mulina. La perquisizione, condotta in una stalla utilizzata come alloggio di fortuna, ha portato al ritrovamento di circa 60 grammi di hashish, suddivisi in più dosi e in parte conservati in un panetto. L’intervento rientra nelle attività di sorveglianza per contrastare lo spaccio di stupefacenti in zona.

I militari, a seguito di una perquisizione eseguita all’interno di una stalla adibita ad alloggio di fortuna, hanno trovato nella disponibilità dell’uomo circa 60 grammi di hashish, suddiviso in più dosi e in parte conservata in un panetto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze controlli antidroga alle cascine arrestato 35enne all8217ippodromo le mulina

© Firenzepost.it - Firenze, controlli antidroga alle Cascine: arrestato 35enne all’ippodromo Le Mulina

Leggi anche: Firenze, controlli antidroga: spaccia hashish in piazza Pier Vettori, arrestato

Leggi anche: Firenze: rapina di notte alle Cascine. Vittima un 33enne in monopattino. Tre gli aggressori: uno arrestato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

firenze controlli antidroga cascineFirenze, controlli antidroga all’ippodromo Le Mulina: arrestato un uomo - Arrestato un uomo a Firenze nel corso di un servizio di controllo da parte dei Carabinieri, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. 055firenze.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.