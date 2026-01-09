Firenze controlli antidroga alle Cascine | arrestato 35enne all’ippodromo Le Mulina
A Firenze, durante controlli antidroga alle Cascine, un uomo di 35 anni è stato arrestato all’ippodromo Le Mulina. La perquisizione, condotta in una stalla utilizzata come alloggio di fortuna, ha portato al ritrovamento di circa 60 grammi di hashish, suddivisi in più dosi e in parte conservati in un panetto. L’intervento rientra nelle attività di sorveglianza per contrastare lo spaccio di stupefacenti in zona.
L'articolo proviene da Firenze Post.
