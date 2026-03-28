A Firenze, la polizia municipale ha effettuato due operazioni che hanno portato al sequestro di oltre 1,3 chili di droga, tra hashish e cocaina, e all'arresto di due individui. Durante i controlli sono stati coinvolti anche alcuni minori, e sono stati trovati anche soldi contanti. Le operazioni fanno parte di un'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in città.

FIRENZE – Doppia operazione della polizia municipale di Firenze che ha portato al sequestro di oltre 1,3 chili di droga e all’arresto di due persone. E’ accaduto nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota oggi, 28 marzo 2026. Il primo intervento in un appartamento occupato in zona Careggi, dove gli agenti del reparto antidegrado hanno fermato un uomo, straniero, già arrestato per spaccio e per il quale era stato disposto il divieto di dimora nel comune di Firenze. All’interno dell’alloggio, nascosti in un armadio hanno trovato dieci panetti di hashish avvolti in pellicola trasparente per il peso di oltre un chilo (1.003,95 grammi). Trovati inoltri ulteriori 45 grammi di hashish, 50 grammi di cocaina e 1. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, controlli antidroga: sequestrati hashish, cocaina e soldi contanti. Due arresti, coinvolti anche minori

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