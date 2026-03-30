Il Giffoni Film Festival ha annunciato il passaggio da ente autonomo a fondazione, segnando una nuova fase nel suo percorso. La trasformazione mira a rafforzare la struttura organizzativa e a favorire uno sviluppo più stabile e duraturo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui l’evento si organizza e si gestisce.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Giffoni Film Festival compie un passo storico nel proprio percorso di crescita e consolidamento istituzionale. L’Ente Autonomo Giffoni Experience cambia veste giuridica e si trasforma nella Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”, inaugurando una nuova fase nella storia del progetto nato nel 1971 e diventato nel tempo uno dei modelli culturali made in Campania più significativi e riconosciuti in Italia e nel mondo. Il nuovo modello introduce una governance articolata e partecipata, pensata per accompagnare le sfide del progetto. Gli organi della Fondazione comprendono l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale, l’organo di controllo, il comitato scientifico e il garante dell’identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festival, nuova fase per Giffoni: da ente autonomo a Fondazione

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