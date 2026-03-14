Biennale arte Salvini | È ente autonomo Giuli sbaglia sui russi

Il ministro della Cultura ha commentato la gestione della Biennale d’arte, affermando che si tratta di un ente autonomo e straordinario. Ha inoltre criticato le affermazioni di un collega, sostenendo che quest’ultimo si sbagliava riguardo alla presenza di bandiere e atleti alle Paralimpiadi. La discussione si concentra sulle competenze e sull’autonomia dell’ente, senza entrare nel merito di altre questioni.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “sbaglia perché la Biennale è un ente straordinario e autonomo così come sbagliava chi non voleva alcune bandiere, alcuni atleti alle Paralimpiadi. Secondo me lo sport, l’arte, la cultura, la musica, il teatro, il cinema avvicinano, almeno su quello non dovrebbe esserci un conflitto”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Ponte Milvio, a Roma, dove il partito ha allestito uno dei 1500 gazebo per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna,... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale arte, Salvini: "È ente autonomo, Giuli sbaglia sui russi" Articoli correlati Caso Biennale, Giuli "sfiducia" la consigliera favorevole ai russiResta alta la tensione politica attorno al Padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia. Biennale Arte, caso Russia. Giuli: “Si dimetta rappresentante MiC” ma lei rifiutaResta alta la tensione nella Biennale di Venezia dopo l’annuncio della presenza del padiglione russo alla prossima Biennale Arte, in programma dal 9... Tutti gli aggiornamenti su Biennale arte Temi più discussi: Russia alla Biennale, Salvini si schiera con Buttafuoco (e non con Giuli): La cultura avvicina; Biennale arte, Tosi (FI): Padiglione russo? Con Salvini siamo su fronti diversi; Biennale arte, Tosi (FI): Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi; Biennale Arte. Ue condanna riapertura padiglione Russia. Zelensky: propaganda culturale Mosca. Biennale: Salvini, Giuli sbaglia sulla RussiaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Biennale arte, Tosi (FI): Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversiBiennale arte, Tosi (FI): Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi ... msn.com Biennale di Venezia senza italiani Succede perché nel mondo dell’arte contemporanea l’Italia sembra accontentarsi di un ruolo marginale. E mentre le grandi potenze investono sui propri talenti, l’Italia sembra soffrire di un cronico provincialismo che ci rend - facebook.com facebook È ancora bufera sulla Biennale Arte che ha aperto alla partecipazione della Russia. Il ministro Giuli ha chiesto le dimissioni della rappresentante del ministero della Cultura che siede nel CdA x.com