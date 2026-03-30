Al Giffoni si è ufficialmente costituita la Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”, segnando un cambiamento nella forma giuridica dell’Ente Autonomo Giffoni Experience. Questa trasformazione apre una nuova fase per l’organizzazione, che da oggi opera sotto questa nuova denominazione e struttura, nel quadro di un percorso di crescita e consolidamento istituzionale.

Il fondatore Claudio Gubitosi: “Dallo scorso mese di settembre abbiamo attivato tutte le procedure per questo importante passaggio” Giffoni compie un passo storico nel proprio percorso di crescita e consolidamento istituzionale. L’Ente Autonomo Giffoni Experience cambia veste giuridica e si trasforma nella Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”, inaugurando una nuova fase nella storia del progetto nato nel 1971 e diventato nel tempo uno dei modelli culturali made in Campania più significativi e riconosciuti in Italia e nel mondo. La scelta della forma giuridica della Fondazione rappresenta l’evoluzione naturale di un’esperienza che negli anni si è progressivamente trasformata in un patrimonio collettivo, capace di intrecciare cultura, formazione, innovazione e sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Svolta storica al Giffoni: nasce la Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”

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