Biennale Arte Salvini | Giuli sbaglia è ente autonomo

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha affermato che la Biennale Arte è un ente straordinario e autonomo, criticando le affermazioni di Giuli, che aveva messo in discussione questa autonomia. Salvini ha commentato che le opinioni di Giuli sono sbagliate e ha paragonato la questione alla posizione di chi si opponeva alla partecipazione di alcune bandiere e atleti alle paralimpiadi.

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, "sbaglia perché la Biennale è un ente straordinario e autonomo così come sbagliava chi non voleva alcune bandiere, alcuni atleti alle paralimpiadi. Secondo me lo sport, l'arte, la cultura, la musica, il teatro, il cinema avvicinano, almeno su quello non dovrebbe esserci un conflitto". Lo dice il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Biennale arte, Salvini: "È ente autonomo, Giuli sbaglia sui russi"Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “sbaglia perché la Biennale è un ente straordinario e autonomo così come sbagliava chi non voleva alcune... Biennale Arte, caso Russia. Giuli: “Si dimetta rappresentante MiC” ma lei rifiutaResta alta la tensione nella Biennale di Venezia dopo l’annuncio della presenza del padiglione russo alla prossima Biennale Arte, in programma dal 9... Una raccolta di contenuti su Biennale Arte Temi più discussi: Russia alla Biennale, Salvini si schiera con Buttafuoco (e non con Giuli): La cultura avvicina; Biennale Arte, Salvini: Giuli sbaglia, è ente autonomo; Russia alla Biennale, Buttafuoco: spazio ai dissidenti. Giuli chiede passo indietro al rappresentante Mic; Biennale arte, Tosi (FI): Padiglione russo? Con Salvini siamo su fronti diversi. Biennale Arte, Salvini: Giuli sbaglia, è ente autonomo(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sbaglia perché la Biennale è un ente straordinario e autonomo così ... cremonaoggi.it Il caso Russia Biennale: il ministro Giuli chiede chiarimenti. Stefani: L'arte sia spazio liberoIl MIC ha chiesto di verificare la corrispondenza tra l'Ente e Mosca per capire se venga compromesso il regime sanzionatorio scattato dopo l'invasione dell'Ucraina ... rainews.it Biennale di Venezia senza italiani Succede perché nel mondo dell’arte contemporanea l’Italia sembra accontentarsi di un ruolo marginale. E mentre le grandi potenze investono sui propri talenti, l’Italia sembra soffrire di un cronico provincialismo che ci rend - facebook.com facebook È ancora bufera sulla Biennale Arte che ha aperto alla partecipazione della Russia. Il ministro Giuli ha chiesto le dimissioni della rappresentante del ministero della Cultura che siede nel CdA x.com