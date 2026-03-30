Federica Pellegrini ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme ad alcune persone, scattata poco prima di affrontare un parto cesareo. La scelta di condividere l’immagine ha suscitato commenti e critiche sui social network. L’ex nuotatrice, ormai prossima alla nascita del bambino, ha scritto che la pubblicazione si riferisce all’ultima cena prima dell’intervento, affermando di voler proteggere la salute della figlia.

Una frase che, però, ha scatenato una raffica di reazioni. Tra i tanti messaggi comparsi sotto il post, uno dice: «Che patetica, con il cesareo non te ne accorgerai nemmeno, oltretutto con la nonna a casa». A quel punto, Federica Pellegrini decide di rispondere: «Patetica, se vabbé. faccio il cesareo per un ottimo motivo ed è quello di non mettere in pericolo mia figlia, cosa che è capitata con Matilde e per quanto riguarda la nonna. santa subito». Una precisazione che arriva dopo quanto aveva già raccontato nelle scorse settimane a Verissimo, dove aveva spiegato che il parto è previsto per l’inizio di aprile. In quell’occasione aveva anche ricordato le difficoltà affrontate nella prima gravidanza, quando nel gennaio 2024 era nata la primogenita Matilde: «L’altra volta è stato tosto anche per la bambina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Pellegrini criticata per il post dell’«ultima cena» prima del parto cesareo. «Così non metto in pericolo mia figlia»

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