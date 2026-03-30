Federica Pellegrini, ex nuotatrice italiana, ha pubblicato un post sui social network in cui ha condiviso le sue sensazioni sugli ultimi giorni di libertà prima del parto. Il messaggio ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, con alcune mamme che hanno commentato negativamente la frase che faceva riferimento a un’“ultima cena”. La pubblicazione ha generato una discussione online sulla rappresentazione di questa fase della gravidanza.

Nuova polemica social per Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice diventerà mamma per la seconda volta a breve e il suo ultimo post, in cui ha raccontato come sta vivendo gli ultimi giorni di “libertà” prima del parto, ha scatenato numerose critiche. Pellegrini ha infatti pubblicato alcune foto a cena fuori con il marito Matteo Giunta, scrivendo nella caption che potrebbe trattarsi dell’“ultima cena” prima del lieto evento. Ha aggiunto che, dopo la nascita, avranno poco tempo da dedicare a sé stessi: “Non so come faremo, ma il modo lo troveremo”. Tra i commenti, una follower ha attaccato duramente: “Ma quanto te la meni con ‘sta gravidanza non voluta, e come faremo, e chissà che fatica due bambine piccole, e l’ultima cena d’amore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Federica Pellegrini, polemica sul post prima del parto: la frase sull'”ultima cena” divide le mamme

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