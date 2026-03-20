Federica Pellegrini si prepara a diventare di nuovo madre, con il parto atteso per aprile. L’ex nuotatrice ha annunciato che questa volta sceglierà un cesareo programmato, evitando così le complicazioni del primo parto. La decisione è stata condivisa pubblicamente, e la Pellegrini ha spiegato di aver preferito questa soluzione rispetto all’esperienza precedente.

Federica Pellegrini è ormai prossima al secondo parto; la bambina dovrebbe nascere verso aprile, e l’ex nuotatrice, decisa a non ripetere l’esperienza del difficile parto avuto per dare alla luce la primogenita Matilde, stavolta ha deciso di optare per un cesareo programmato. Come spiegato in un’intervista con La Stampa, la “Divina” ha un brutto ricordo del primo parto, che “ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro”. “Se per Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui al contrario cercavamo di stare attenti”, ha aggiunto Pellegrini, che ha anche rivelato che il nome della secondogenita è stato scelto proprio da Matilde, in base a un libro molto amato; il nome, ha anche spiegato, ha un significato riferito alla calma e alla tranquillità. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Federica Pellegrini verso il secondo parto: “Stavolta cesareo programmato”

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