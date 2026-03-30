Federica Pellegrini ha pubblicato sui social alcuni scatti che ritraggono l'ultima cena con Matteo Giunta prima del parto della loro seconda figlia. La pubblicazione ha suscitato commenti negativi da parte di alcuni utenti, che hanno criticato il modo in cui la nuotatrice si è mostrata online. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle reazioni ricevute.

Federica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti "dell'ultima cena" con Matteo Giunta prima dell'arrivo della loro seconda figlia. "Non so come faremo", ha scritto. In passato aveva dichiarato che la seconda gravidanza non era prevista. La risposta alle critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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