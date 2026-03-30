Due carte con valutazione di 89 OVR si sfidano nel FC 26 Showdown Arkema PL, con Bussy e Svava come protagonisti. Entrambe hanno costi molto bassi, rendendole accessibili a chi possiede rose di livello 85 e 86 che non vengono più utilizzate. È un’opportunità per investire in un super upgrade senza spendere troppo, sfruttando le carte già in possesso.

Le due carte partono da una valutazione di 89 OVR e hanno costi estremamente contenuti. Se hai rose da 85 e 86 che prendono polvere nel club, questo è il momento perfetto per tentare la scommessa. Kessya Bussy (89) – Paris FC. L’incubo delle difese avversarie. Se cerchi un’ala pura che faccia saltare il banco, lei è il profilo ideale. Punti di forza: 92 di velocità e 90 di dribbling, ma il vero valore aggiunto sono le 5 stelle mosse abilità. È una carta elettrica, capace di creare superiorità numerica in un istante.. FC IQ (Ruoli ): Brilla come Ala o Attaccante interno su entrambe le fasce ( ASAD ). È programmata per tagliare dentro al campo e puntare la porta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Showdown Arkema PL: Bussy vs Svava! Chi scegliere per il super upgrade dinamico?

Tutto quello che riguarda Showdown Arkema

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