FC 26 SBC Showdown | Galatasaray vs Liverpool – Chi si prenderà il boost?

Durante gli ottavi di finale di Champions League, il Galatasaray ha un vantaggio di 1-0 sulla partita di andata a Istanbul. In questa occasione, EA ha lanciato due nuove sfide Showdown tra Galatasaray e Liverpool, creando attesa tra i fan per scoprire chi si aggiudicherà il boost. La partita di ritorno si svolgerà prossimamente, mentre le sfide sono già disponibili nel gioco.

In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League (con il Galatasaray in vantaggio per 1-0 dopo l’andata ad Istanbul), EA ha rilasciato due nuove sfide Showdown. Il funzionamento è semplice: chi vince la partita reale riceve un +2 OVR sulla carta, mentre in caso di pareggio entrambe ricevono un +1 OVR. Abdülkerim Bardakc? (88) – Il muro turco. Bardakc? si presenta come un difensore estremamente fisico e duttile. Con 92 di fisico e 88 di difesa, è il prototipo dello stopper moderno, capace però di impostare grazie al ruolo di Regista difensivo++. Ruoli PLUS PLUS (++): Terzino (TS), Difensore (DC), Stopper (DC), Regista difensivo (DC), Esterno di centrocampo (ES). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Showdown: Galatasaray vs Liverpool – Chi si prenderà il boost? Articoli correlati FC 26 Showdown: Elanga vs Araújo – Velocità contro Muro, chi prenderà upgrade?Nuovo duello Showdown in arrivo! Questa volta la sfida incrocia la Premier League e LaLiga (virtualmente, per un evento speciale). FC 26 Showdown: Mastantuono vs Aursnes – Chi vincerà il potenziamento?Sono arrivati due nuovi oggetti Showdown che mettono di fronte il talento emergente Franco Mastantuono e l’equilibratore Fredrik Aursnes. Altri aggiornamenti su FC 26 SBC Showdown Galatasaray vs... FC 26 SBC: Max 89 FUT Birthday Team 2 Guarantee – Caccia ai talenti del secondo team!Con l'arrivo del Team 2, EA rilascia una sfida mirata per chi vuole pescare i nuovi protagonisti del compleanno di UT, ma con un tetto massimo di valutazione ... imiglioridififa.com EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo!Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. E se qualche giorno fa ci ... everyeye.it