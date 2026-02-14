FC 26 Showdown | Mastantuono vs Aursnes – Chi vincerà il potenziamento?

Due nuovi oggetti di Showdown hanno portato in campo Mastantuono e Aursnes, due giocatori che si sfidano per il potenziamento. Franco Mastantuono, giovane talento, cerca di superare l’esperto Fredrik Aursnes in una partita che si preannuncia molto combattuta. La sfida si svolge in un momento cruciale, con entrambi pronti a dimostrare le proprie capacità.

Sono arrivati due nuovi oggetti Showdown che mettono di fronte il talento emergente Franco Mastantuono e l’equilibratore Fredrik Aursnes. Ricorda: il giocatore della squadra che vincerà l’incontro reale riceverà un boost delle statistiche. SBC Franco Mastantuono (Real Madrid). Costo stimato: 2 Rose (85 e 86). Sfida 1: LALIGA Requisito: Almeno 1 giocatore della LALIGA EA SPORTS.. Valutazione squadra: Minimo 85.. Formazione: 4-3-3 (4).. Premio: 1x Pacchetto giocatori oro piccolo. Sfida 2: Forma smagliante Requisito: Almeno 1 oggetto giocatore Squadra della settimana (TOTW).. Valutazione squadra: Minimo 86. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

