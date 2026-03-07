FC 26 Showdown | Elanga vs Araújo – Velocità contro Muro chi prenderà upgrade?

In un nuovo evento speciale, Elanga e Araújo si sfidano in un duello virtuale tra la Premier League e LaLiga. La sfida mette a confronto la velocità di uno contro la solidità difensiva dell’altro, in un confronto che attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio. La competizione si svolge in un ambiente digitale, con i due giocatori impegnati in una sfida di velocità e resistenza.

Nuovo duello Showdown in arrivo! Questa volta la sfida incrocia la Premier League e LaLiga (virtualmente, per un evento speciale). Da una parte la freccia svedese Anthony Elanga, dall’altra la colonna uruguaiana Ronald Araújo. Come sempre, il funzionamento è semplice: il giocatore della squadra che vincerà il match reale riceverà un upgrade di +2 OVR, in caso di pareggio entrambi otterranno un +1. Se cerchi profondità e imprevedibilità sulla fascia, Elanga è il profilo ideale. Con un 94 di Velocità e il Piede Debole a 5 stelle, è un incubo per ogni terzino. Araújo è da anni uno dei difensori più “meta” del gioco grazie alle sue animazioni uniche e alla sua strapotenza fisica. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

