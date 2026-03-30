Falsificata la cartella clinica di una donna morta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno | condannato il titolare

Un imprenditore è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per aver falsificato la cartella clinica di una donna deceduta presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. La decisione è stata presa dopo un processo che ha accertato le irregolarità nella documentazione sanitaria. La vicenda riguarda la manipolazione dei dati relativi alla cartella clinica di una paziente morta nella struttura.