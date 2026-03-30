Falsificata la cartella clinica di una donna morta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno | condannato il titolare
Un imprenditore è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per aver falsificato la cartella clinica di una donna deceduta presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. La decisione è stata presa dopo un processo che ha accertato le irregolarità nella documentazione sanitaria. La vicenda riguarda la manipolazione dei dati relativi alla cartella clinica di una paziente morta nella struttura.
L'imprenditore Vincenzo Schiavone, titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, nel Casertano, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere. Schiavone avrebbe falsificato la cartella clinica di Francesca Oliva, 29enne morta nella struttura nel 2014 a causa di una setticemia dopo il parto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tutto quello che riguarda Pineta Grande di
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