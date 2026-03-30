Il giudice monocratico Norma Cardullo ha condannato tre persone e assolto una nel procedimento riguardante la manomissione della cartella clinica di una donna di 29 anni deceduta nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno. La paziente, originaria di Gricignano d'Aversa, morì durante il parto di tre gemelli. La vicenda riguarda la modifica dei documenti sanitari dopo la morte della donna.

La donna morì durante il parto di tre gemelli. Assolto il primario del reparto Tre condanne e una assoluzione. È quanto disposto dal giudice monocratico Norma Cardullo nel processo sulla manomissione della cartella clinica di Francesca Oliva, 29enne di Gricignano d'Aversa, morta nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno mentre cercava di dare alla luce 3 gemelli, di cui solo uno si è salvato. Inflitti 4 anni di reclusione al patron della struttura sanitaria Vincenzo Schiavone; 3 anni e 4 mesi di reclusione per i medici Gabriele Vallefuoco e Giuseppe Delle Donne. Assolto il primario Stefano Palmieri. Condannati al risarcimento del danno a favore delle parti civili, rappresentate in giudizio dall'avvocato Raffaele Costanzo, da liquidarsi in separata sede. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Cartella clinica manomessa dopo la morte di Francesca, condannati patron Pineta Grande e due medici

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