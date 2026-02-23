trapianto alla mamma del bimbo morto una cartella clinica incompleta

Le verifiche dei Carabinieri del Nas sono scattate dopo che è emersa una cartella clinica incompleta riguardo alla morte di Domenico, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi. La causa della morte sembra legata a un trapianto di cuore eseguito con un organo che si è poi rivelato danneggiato. La mamma del bambino ha ricevuto i documenti medici e si attende l’esito delle indagini. Le autorità continuano a raccogliere prove per chiarire la vicenda.

Continuano le verifiche dei Carabinieri del Nas sulla morte, avvenuta sabato all'ospedale Monaldi, del piccolo Domenico, il bimbo di due anni sottoposto a un trapianto di cuore con un organo che si è poi rivelato danneggiato. I militari sono tornati nella struttura ospedaliera partenopea nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli all'indomani della notifica degli avvisi di garanzia a sei operatori sanitari che ora sono indagati, con contestuale sequestro dei telefoni cellulari. Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo, parla di una cartella clinica incompleta che sarebbe stata consegnata alla famiglia dall'ospedale e spiega che "dal documento di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli, l’avvocato della famiglia: “La cartella clinica è incompleta”Domenico è morto il 21 febbraio a Napoli dopo un trapianto fallito, causa ancora da chiarire.

Bimbo col cuore bruciato, consegnata cartella clinica incompleta di Domenico: la denuncia dell'avvocatoDomenico, il bambino con il cuore bruciato, ha ricevuto una cartella clinica incompleta, perché manca il diario di perfusione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: È un guerriero, il cuore deve arrivare. Lunedì nuova valutazione dei medici; Patrizia, la mamma di Domenico, dopo il no al trapianto: Finché respira non lo lascio. Non so se chiederemo altri pareri; La mamma del bimbo che aspetta un nuovo cuore: Un guerriero, così giocava prima del trapianto.

Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnataLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata ... tg24.sky.it

Trapianto fallito al Monaldi, il dolore del sindaco Manfredi: «Questione dolorosissima»Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli avrà da domani un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze, ... ilmattino.it

Lo ha detto la signora Patrizia, la mamma del bambino di due anni morto ieri, 21 febbraio, due mesi dopo aver subito un trapianto di cuore danneggiato https://shorturl.at/D3xzr - facebook.com facebook

Trapianto cuore fallito, mamma di Domenico: 'Voglio tutta la verità' x.com