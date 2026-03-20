Neonata morta a Benevento aperta un'inchiesta | sequestrata la cartella clinica

Una neonata è deceduta due giorni fa presso l'ospedale San Pio di Benevento. La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta e ha sequestrato la cartella clinica per approfondimenti. È atteso l’esame autoptico per chiarire le cause della morte. La vicenda è al momento sotto indagine.

La bimba è deceduta due giorni fa all'ospedale San Pio di Benevento: la Procura apre un fascicolo d'inchiesta, attesa per l'esame autoptico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Benevento, neonata di 2 mesi muore in ospedale: aperta un’inchiestaLa piccola era stata dimessa e poi riportata al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Dodicenne morta per polmonite fulminante a Padova: inchiesta per omicidio colposo, acquisita cartella clinicaLa Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra, la 12enne deceduta il 31 dicembre nella Terapia intensiva... Una raccolta di contenuti su Neonata morta Temi più discussi: Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiesta; Benevento, neonata con problemi cardiologici muore in ospedale: Procura apre inchiesta; Bimba di 2 mesi non respira. Portata in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore: c'è l'inchiesta; San Pio, neonata di due mesi muore in ospedale: aperta inchiesta. Benevento, neonata di due mesi morta. I genitori: «Vogliamo capire se ci sono delle responsabilità»Iole e Clemente, genitori di Ginevra, la piccola di due mesi morta all'Ospedale San Pio di Benevento dopo essere stata dimessa e ricoverata una seconda volta, hanno raccontato il ... ilmattino.it Neonata di due mesi morta al San Pio di Benevento: aperta un'inchiestaNeonata di due mesi morta dopo due accessi ravvicinati in ospedale: aperta un’inchiesta per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità. notizie.it A #Firenze una neonata è morta dopo quattro giorni di terapia intensiva: ora l'autopsia dovrà capire cosa è successo. I genitori hanno presentato denuncia. x.com Tragedia a Firenze: una neonata è morta dopo quattro giorni passati in Terapia intensiva. Ora con l'autopsia si cercherà di capire cosa è successo. - facebook.com facebook