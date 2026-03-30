Un calciatore italiano che gioca in Bosnia ha dichiarato che il suo team si sente sicuro di poter vincere rispetto all’Italia. È l’unico rappresentante italiano nel massimo campionato bosniaco, e ha rivolto un avvertimento alle squadre italiane, affermando che nel suo attuale ambiente si trovano in condizioni favorevoli per ottenere risultati positivi. La sua frase ha attirato l’attenzione sulla situazione del calcio italiano in relazione alla sua esperienza all’estero.

L’uomo più ricercato delle ultime 24 ore si chiama Fabrizio Danese, difensore del Rudar Prijedor. “Ho il cellulare invaso di telefonate, tutti vogliono sapere il mio parere per la partita”. Per farla più semplice: Fabrizio è un italiano (il terzo) che gioca in Bosnia, prossima avversaria dell’Italia nello scontro diretto per accedere al Mondiale. “Da giorni i miei compagni mi prendono in giro, sono sicuri che l’Italia perderà, specie dopo aver visto il video di Dimarco e compagni andato virale”. Danese risponde da Prijedor con un romano fluente: ha cominciato la carriera nella Lodigiani come Totti e nella vita ha marcato anche Lewandowski. Non male per uno partito dalla Serie D. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabrizio Danese, l'unico calciatore italiano in Bosnia: "Attenta Italia, qui sono sicuri di vincere"

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