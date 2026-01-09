Hojbjerg Juve non è finita qui | il mal di pancia del danese a Marsiglia è segnalato in crescita lo scenario da qui a fine mercato

La situazione di Pierre-Emile Hojbjerg alla Juventus resta complessa, con segnali di malessere crescente durante l’ultimo impegno a Marsiglia. La trattativa tra il centrocampista danese e i bianconeri si trova in stallo, mentre la dirigenza valuta l’opzione Rodriguez come alternativa. Resta da capire come evolverà il quadro nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare una soluzione adeguata prima della chiusura del mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare a Torino Pierre-Emile Højbjerg, mediano danese dotato di grande fisicità e intelligenza tattica, sta vivendo una fase di stallo molto preoccupante. Il Marsiglia, attuale proprietario del cartellino, continua a fare muro in maniera decisa.

