In ufficio a Francoforte su 300 sono l’unico italiano La qualità di vita è imparagonabile rispetto all’Italia e qui tutti fanno sport

Davide, il solo italiano tra 300 colleghi a Francoforte, si accorge subito di quanto la vita qui sia diversa dall’Italia. La qualità di vita è più alta, e tutti, senza eccezioni, praticano sport. Quando entra negli uffici di Boston Consulting Group, sembra di essere in un altro mondo, tra New York, la Costa Rica e l’India.

Quando Davide entra negli uffici di Boston Consulting Group a Francoforte è come se si trovasse allo stesso tempo a New York, in Costa Rica, o in India. Lavora con persone da tutto il mondo. Gli italiani non ci sono. “Siamo in 300 in ufficio e io sono l’unico”, racconta. Non lo dice con amarezza, ma con orgoglio. Davide Manco ha 28 anni, è laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e da quasi due anni vive in Germania. Il primo contatto con il mondo della finanza arriva quasi per caso. Durante la triennale viene selezionato per un viaggio a Londra nelle sedi delle grandi banche d’investimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

