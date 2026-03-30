Fabrizio Danese calciatore italiano in Bosnia | Gente fantastica Ma allo stadio succede di tutto

Fabrizio Danese, calciatore italiano attualmente in forza a una squadra bosniaca, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista. Ha parlato della sua esperienza in Bosnia, definendo la gente locale

Fabrizio Danese è un difensore italiano che gioca nel massimo campionato di calcio della Bosnia. In un'intervista a Fanpage ha raccontato il contesto che troverà l'Italia al Bilino Polje nella finale per le qualificazioni ai Mondiali: "Dicono che ci batteranno e sono convinti che segnerà Dzeko". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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