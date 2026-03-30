Fabriano Il Gentile si rifà il look | pronti i lavori per l' atrio e l' area espositiva

A Fabriano sono iniziati i lavori di rinnovamento dell'atrio e dell'area espositiva di un edificio storico. L’intervento prevede interventi di restauro e sistemazione degli spazi, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la conservazione delle strutture. La durata stimata dei lavori è di diversi mesi, senza indicazioni specifiche sui tempi di completamento.

Fabriano, 30 marzo 2026 - Fabriano segna un punto fondamentale nella tutela del suo patrimonio storico e artistico. Il Teatro Gentile, vero e proprio tempio della cultura cittadina e monumento nazionale, si appresta a vivere una stagione di profonda riqualificazione grazie a un progetto organico denominato “Accoglienza in scena”. L'operazione, dal valore complessivo di 515.000 euro, è sostenuta da un importante contributo della Regione Marche (335.000 euro) nell'ambito del bando per i territori interni, a cui si aggiunge un cofinanziamento diretto del Comune di Fabriano pari a 180.000 euro. Il progetto non si limita a una semplice manutenzione, ma mira a trasformare la fruibilità della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, Il Gentile si rifà il look : pronti i lavori per l'atrio e l'area espositiva Aggiornamenti e notizie su Fabriano Il Gentile si rifà il look... Il Gruppo VéGé per la prima volta nell’area espositiva di MacfrutGruppo VéGé, primo Gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, per la prima volta partecipa a Macfrut, fiera internazionale della filiera... Banditella | L'area camper si rifà il look, piano da 112mila euro per la realizzazione di 25 piazzoleGrazie a un finanziamento accordato dal ministero del Turismo la zona in questione sarà oggetto di restyling, i lavori dovranno essere appaltati... Il 43° Parallelo si rifà il look: al via i lavori sul ‘Dream Point’Il ‘Dream Point’ sul 43° Parallelo lungo la pista ciclo pedonale di Grottammare, dopo 14 anni ha bisogno di manutenzione.