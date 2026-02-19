Banditella | L' area camper si rifà il look piano da 112mila euro per la realizzazione di 25 piazzole

A Banditella, l’area camper di via Urano Sarti si rinnova grazie a un investimento di 112 mila euro. La causa è il bisogno di migliorare i servizi e accogliere più turisti. Sono previsti 25 nuovi spazi per le tende e le roulotte, con acqua e elettricità garantite. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto, che prevede lavori di asfaltatura e sistemazione degli accessi. La costruzione dovrebbe partire entro il prossimo mese, portando novità per i visitatori della zona.

Grazie a un finanziamento accordato dal ministero del Turismo la zona in questione sarà oggetto di restyling, i lavori dovranno essere appaltati entro fine aprile e conclusi entro la fine del 2026 Piano da 112mila euro per la realizzazione di 25 piazzole nell'area camper che si trova in via Urano Sarti, quartiere Banditella. L'intervento si concretizzerà nei prossimi mesi, a seguito di un contributo del ministero del Turismo che a fine 2024 aveva diffuso un avviso pubblico stanziando risorse per il turismo di prossimità e all'aria aperta. Occasione che non è sfuggita al comune di Livorno, che ha aderito all'avviso avanzando il progetto di riqualificazione dell'area di via Urano Sarti.🔗 Leggi su Livornotoday.it Giussano rifà i tetti delle scuole. Via al piano da 800mila euro. Si parte dall’elementare PiolaA Giussano sono stati avviati i lavori di rifacimento dei tetti delle scuole, con un investimento di 800. Leggi anche: L’azienda non paga il finanziamento e la banca si rifà sulla cooperativa di garanzia: contenzioso da oltre 460mila euro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Banditella | L'area camper si rifà il look, piano da 112mila euro per la realizzazione di 25 piazzole. Sosta camper a Banditella il consiglio di zona 5: bene gli interventi avviatiIl Consiglio di Zona 5, dopo aver segnalato la situazione in vari incontri con l’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’avvio fattuale di interventi per la risoluzione dei problemi dati ... livornopress.it A poco più di un anno dall’inaugurazione, lo skate park della Banditella finisce al centro delle polemiche. L’impianto, tra i più rilevanti in Toscana e realizzato per ospitare anche competizioni, mostrerebbe già segni di incuria. A denunciarlo è il gruppo Buongio facebook