Il Gruppo VéGé per la prima volta nell’area espositiva di Macfrut

Il Gruppo VéGé ha deciso di partecipare per la prima volta a Macfrut, la principale fiera internazionale dedicata all’ortofrutta, che si tiene a Rimini. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare i contatti con i produttori e ampliare la presenza sul mercato. Durante l’evento, il gruppo presenterà nuove strategie di distribuzione e prodotti innovativi. L’appuntamento si svolge al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile 2026.

© Ilrestodelcarlino.it - Il Gruppo VéGé per la prima volta nell’area espositiva di Macfrut

Gruppo VéGé, primo Gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, per la prima volta partecipa a Macfrut, fiera internazionale della filiera dell’ortofrutta (Rimini Expo Centre 21-23 aprile 2026). Gruppo VéGé sarà presente con una propria area espositiva, in forza dei suoi 32 soci per oltre 3500 punti vendita nel nostro Paese, qualificando la kermesse fieristica a punto di riferimento strategico della moderna distribuzione nel segmento del fresco. Presente nell’area Post-Harvest della fiera, sarà il luogo per incontrare operatori e professionisti di un canale strategico del settore. "La Moderna Distribuzione rappresenta un asset strategico per il settore ortofrutticolo – spiega il Presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri – Un dato parla da sé: oltre l’80% degli acquisti nel fresco avvengono nei canali del largo consumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il gruppo della Grande distribuzione organizzata per la prima volta a Macfrut 2026: "Asset strategico"Il Gruppo VéGé ha partecipato per la prima volta a Macfrut 2026, una delle fiere più importanti del settore ortofrutticolo. Mancano tre mesi a Macfrut, +28% dell'area espositiva. Il presidente Neri: "Siamo soddisfatti del lavoro"A tre mesi dall'inizio, Macfrut si avvicina con un aumento del 28% dell’area espositiva, confermando il crescente interesse del settore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Gruppo VéGé per la prima volta nell’area espositiva di Macfrut; Il gruppo della Grande distribuzione organizzata per la prima volta a Macfrut 2026: Asset strategico; Gruppo VéGé debutta a Macfrut 2026; Gruppo VéGé per la prima volta a Macfrut 2026 (Rimini Expo Centre, 21-23 aprile). Gruppo VéGé debutta a Macfrut 2026Per la prima volta il Gruppo della distribuzione moderna sarà presente alla fiera internazionale dell’ortofrutta di Rimini con un’area espositiva dedicata ai suoi 32 soci ... forli24ore.it Una presenza in fiera per rafforzare il dialogo con tutta la filieraGruppo VéGé, primo Gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, per la prima volta partecipa a Macfrut, fiera internazionale della filiera dell'ortofrutta (Rimini Expo Centre ... freshplaza.it Gruppo VéGé a Macfrut Protagonisti i soci che presidieranno l’area espositiva e incontreranno direttamente produttori, fornitori e operatori della filiera ortofrutticola #retail #gdo #macfrut2026 @GruppoVege @MacfrutFiera @raffaelaqu x.com C’è una rete di supermercati italiani che continua a restare in silenzio sulle gabbie. E questo silenzio non è neutro. Essere tra le reti di supermercati più grandi d’Italia significa assumersi delle responsabilità. Eppure il Gruppo VéGé supermercati , nonostan - facebook.com facebook