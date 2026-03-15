Il 43° Parallelo si rifà il look | al via i lavori sul ‘Dream Point’

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione sul ‘Dream Point’, il punto di interesse situato sul 43° Parallelo lungo la pista ciclo pedonale di Grottammare. Dopo 14 anni, questa area richiede interventi di manutenzione per essere riqualificata e resa nuovamente accessibile ai visitatori. L’intervento riguarda la riqualificazione dello spazio e il ripristino delle strutture esistenti.

Il ‘Dream Point’ sul 43° Parallelo lungo la pista ciclo pedonale di Grottammare, dopo 14 anni ha bisogno di manutenzione. Ideato e realizzato dall’associazione 43° Parallelo Italy, che l’ha donato al comune di Grottammare, è stato inaugurato il 5 maggio del 2012 alla presenza di numerosi sindaci dei comuni attraversati dal filo immaginario, di esponenti regionali e dell’allora vescovo diocesano Gervasio Gestori, ma anche di centinaia di curiosi. Un luogo di richiamo turistico che si compone di una scultura di travertino ascolano, opera del maestro Francesco Santori, che ha realizzato anche un totem che ospita la presentazione del sito in Braille, grazie alla collaborazione con l’Unione Italia Ciechi di Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il 43° Parallelo si rifà il look: al via i lavori sul ‘Dream Point’ Articoli correlati Sorrento si rifà il look: i lavori in programma (tra strade e illuminazione) per la stagione turisticaSorrento si prepara alla stagione turistica con lavori su strade, scuole e illuminazione pubblica. Santarcangelo si rifà il look: sarà un anno da 15 milioni di euro di lavori pubbliciDalle nuove ciclabili alle manutenzioni straordinarie di strade e parcheggi, dalle strutture sportive agli edifici scolastici: tutti i più importanti... Altri aggiornamenti su Dream Point Argomenti discussi: Il 43° Parallelo si rifà il look: al via i lavori sul ‘Dream Point’. Il 43° Parallelo si rifà il look: al via i lavori sul ‘Dream Point’Il ‘Dream Point’ sul 43° Parallelo lungo la pista ciclo pedonale di Grottammare, dopo 14 anni ha bisogno di manutenzione. Ideato e realizzato dall’associazione 43° Parallelo Italy, che l’ha donato al ... ilrestodelcarlino.it Imbrattato il Dream PointGROTTAMMARE - Vandali notturni sulla linea del 43 parallelo, l’amministrazione comunale segnala l’accaduto alle forze dell’ordine e si appella al senso civico. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi ... corriereadriatico.it